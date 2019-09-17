Одесский окружной админсуд запретил Одесскому цирку использовать в своих выступлениях диких животных. Это первое решение подобного рода в Украине. Об этом сообщает сайт Пушкинская во вторник, 17 сентября.

Иск подала Госэкоинспекция Одесской области, она требовала приостановить работу цирка. Сегодня во время заседания представители истца изменили и уточнили свои требования в иске к цирку. Они потребовали не запретить хозяйственную деятельность цирка в целом, а лишь ограничить ее в отношении содержания, эксплуатации и удержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, указанных ранее в предписаниях, которые цирк систематически не выполнял с 2018 года.

Согласно законодательству, дикие животные должны содержаться в условиях, приближенных к естественной среде - должна быть земля, трава, деревья и другое. Также необходимо выдерживать нормы минимальных площадей, вместо клеток должны быть вольеры - земельные участки с ограждениями.

Одесский цирк, по словам представителей экоинспекции, не может удовлетворить эти требования, следовательно, выступления диких животных в цирке нужно, по их мнению, запретить.

Коммерческий директор цирка Юрий Горлачев не согласился с требованиями экоинспекции, отметив, что на балансе цирка животных нет, они лишь временно пребывают на территории цирка. А предписания, составленные ведомством, якобы были с неточностями и нарушениями. Вся ответственность за содержание и обращение с животными, по словам Горлачева, лежит на владельцах, а не цирках, так как даже клетку каждый собственник привозит свою.

Также коммерческий директор попросил привлечь к делу представителя Министерства культуры Украины, так как главное ведомство может рассказать в каком формате обязан работать цирк, а также является тем органом, кому цирк подчиняется и перед кем отчитывается. Суд отклонил эту просьбу.

По итогу, суд встал на сторону экоинспекции и запретил выступать диким животным в цирке. Также он постановил исправить все нарушения, указанные в ранее выданном предписании.

Напомним, что по всей Украине прошли марши защитников животных.

Также мы писали о том, что под уже бывшей АП проводили цирковое представление во имя запрета животных в цирках.

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