18 сентября НБУ снизил курс доллара на 1 копейку - до 24,76 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,72 грн, продают за 24,76 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,50 до 24,72 грн и продают от 24,75 до 25,20 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 18 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,76 грн, то есть доллар подешевел на 1 копейку по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками: 24,74 грн - покупка и 24,76 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24, 72 грн, средняя продажа - 24,76 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,50 до 24,72 грн и продажа от 24,75 до 25,20 грн.

Прогнозы

НБУ удерживает доллар от еще большего падения. Стабильность курса объясняется рядом факторов: очередным аукционом Минфина, стартом периода бюджетных платежей, а также дефицитом свободной гривны на рынке.

Финансисты допускают минимальный порог падения валюты в сентябре на уровне 24,8-25,70 грн/дол. Впервые "зеленый" упал ниже 25 грн 6 сентября. Минимальный курс доллара на этой неделе был 16 сентября - 24,71 грн.