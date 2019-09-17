Полковник Руслан Пиняга назначен новым главой полиции Сумской области. Об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Украины во вторник, 17 сентября.

"Руслан Пиняга хорошо зарекомендовал себя, поэтому получил такую ответственную должность. Вообще Сумы можно назвать школой полиции. Многих сумских полицейских ждет назначение на руководящие должности в Киеве, однако пока нет приказов, конкретно говорить не могу", - отметил во время представления Пиняги личному составу ГУ Нацполиции в Сумской области глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Ранее Руслан Пиняга занимал должность заместителя начальника Департамента стратегических расследований полиции Украины.

Предыдущего начальника областной полиции Сумщины генерала полиции 3 ранга Николая Лушпиенко уже 18 сентября назначат на новую должность с большим объемом обязанностей. Какую именно, он, отвечая на вопросы журналистов, не уточнил, хотя до последнего времени в Сумах распространялась информация о назначении Лушпиенко начальником ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Руслан Пиняга уже имеет опыт работы на Сумщине: в 2017 году он работал здесь заместителем начальника ГУНП - начальником криминальной полиции. До этого возглавлял управление уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области, последним же местом его работы перед новым назначением был Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, где Пиняга занимал должность заместителя начальника.

Руслан Пиняга. Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", из Нацполиции недавно уволились три заместителя ее главы: Вячеслав Аброськин, Виталий Невгад и Игорь Купранец. По предварительной информации, первым заместителем главы НПУ вместо Аброськина станет действующий начальник Департамента внутренней безопасности Евгений Коваль.

Отметим, что одним из первых решений Кабмина премьера Гончарука стала ликвидация экономического подразделения Нацполиции.