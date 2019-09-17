Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики намерен одобрить законопроект № 2036 о внесении изменений в закон о Национальной раде по телевидению и радиовещанию, направленный на уточнение процедуры увольнения членов Национальной рады.

Об этом передает журналист "Страны".

Отметим, что сейчас между увольнением члена Нацрады и назначением нового существует зазор в 20 дней. В связи с этим комитет хочет внести изменения, которые позволят уволенному члену Национальной рады выполнять свои обязанности до момента назначения нового члена, исключив этот зазор в 20 дней.

Накауне заседания комитета нардеп и один из политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев говорил с членом парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николаем Княжицким.

Потураев напомнил, что в скором времени у трех членов Нацрады заканчиваются полномочия. И может сложиться ситуация, при которой в Нацсовете не будет кворума для принятия решений. Что, судя со слов Потураева, может сорвать вынесения решений по неким телеканалам. Названия которых нардеп от "Слуги народа" почему-то назвать не захотел (судя по всему речь идет о канале ЗИК, по которому уже назначена внеплановая проверка, а также о двух других телеканалах, которые входят в холдинг депутата от "Оппозиционной платформы За жизнь" Тараса Козака - 112, NewsOne).

"Сейчас Нацсовет активно проверяет телеканалы, название которых я говорить не буду, вы их знаете. Если сейчас их полномочия закончатся, они не смогут нормально выполнять свои обязанности и нам нужно это быстро урегулировать", - обратился Потураев к Николаю Княжицкому перед началом заседания комитета и удалился в отдельную комнату со словами "нам нужно пойти и посовещаться своей фракцией".

Отметим, что итогом проверки может стать решение Нацсовета о передаче в суд обращение о лишении канала лицензии, как это произошло недавно с NewsOne.

Ранее сообщалось, что телеканал "112 Украина" через суд хочет установить отсутствие полномочий членов Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания у Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко, Олега Черныша - так как окончился пятилетний срок осуществления ими их полномочий..

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в начале августа назначил внеплановые проверки пяти компаниям, вещающим с логотипом "112 Украина": ООО "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ". Причиной было названо то, что компании не придерживаются условий лицензии, касающихся программной концепции вещания. Они изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.