В администрациях сайтов Znaj.ua и Politeka.net отрицают использование фейковых аккаунтов и требуют восстановить страницы своих интернет-изданий в Фейсбуке. Ранее в этой соцсети прошла масштабная кампания по удалению фейковых аккаунтов.

Соответствующие заявления на страницах обоих ресурсов обнародованы во вторник, 17 сентября.

В "Znaj" и "Politeka" утверждают, что несколько месяцев назад они действительно сотрудничали с PR-агентством Pragmatico. Однако, как отмечается в заявлениях, совместная работа была исключительно в рамках консультационных услуг по продвижению страниц в соцсетях.

"Команда Politeka.net - это журналисты и программисты, SEO-эксперты и контент-менеджеры, это огромная команда людей, каждый из которых может подтвердить свою личность. Доказать, что он не тролль или бот… Обвинения Facebook в том, что "страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись" не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Politeka.net.

В свою очередь в Znaj.ua отмечают, что их сотрудники могут подтвердить свои личности. "Мы сами стали жертвой "большой чистки" по надуманному поводу, который связываем с тем, что на странице Politeka.net, как и на странице Znaj.ua, в Facebook могли вести информационные войны определенные политические силы. Группы, к которым никто из команд изданий не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении.

В Фейсбуке во вторник, 17 сентября, обнародовал заявление об удалении почти 400 украинских страниц, групп и аккаунтов в сетях Фейсбук и Инстаграм (был приобретен Facebook в 2012 году), в том числе страниц ресурсов Hyser, Znaj.ua, Politeka. Согласно раскрытым данным этой соцсети, почти 4,2 млн учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 401 тыс. учетных записей присоединились к одной из этих групп.

На рекламу указанных ресурсов в Фейсбуке и Инстаграме, которая была оплачена в долларах США, было потрачено около $1,6 млн.

Сообщается, что значительная часть оставшихся страниц в подмножестве удалений связана с онлайн-агрегаторами новостей "Znaj.ua" и "Politeka.net", принадлежащими "Информагентству "Знай", уставной фонд которого составляет всего 1 тыс. грн.

Бенефициарным собственником информагентства "Знай", а также ООО "Украинская Стена" (издательское дело) и "Будни медиа" (производство кино- и видеофильмов, телепрограмм) является Антон Федченко, зарегистрированный в Лозовой (Харьковская обл.).

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В Google также признали, что прослушивали голосовые команды в Google Home и приложении Google Assistant. С мессенджерами WhatsApp и Viber также неоднократно были связаны скандалы по поводу того взлома и расшифровки личных переписок. По данным Эдварда Сноудена, личные данные могут перехватывать и в Телеграм.

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