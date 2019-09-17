Экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура объявила о подозрении, отпустили на поруки нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области Дмитрия Шпенова. Об этом сообщил судья-спикер Октябрьского суда Днепра Сергей Мельниченко, пишет УП.

"На поруки их взял народный депутат 9 созыва Шпенов Дмитрий Юрьевич. Он присутствовал в заседании", - заявил Мельниченко. О том, были ли в розыске подозреваемые, он ответил, что, как правило, когда прокурор обращается в суд об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, то он всегда сообщает, находится лицо в розыске, или не находится. "Из этого решения не усматривается, чтобы или Вилкул или Колесников были в розыске", - заявил он.

Он уточнил, что два заседания по избранию меры пресечения Колесникову и Вилкулу проходили около 16-17 часов 16 сентября, они были открытыми. По словам Мельниченко, оба подозреваемых присутствовали на заседании со своими адвокатами.

Шпенов был нардепом 8 созыва от "Оппоблока". Он был председателем подкомитета по вопросам гражданского и административного законодательства Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Был избран как беспартийный самовыдвиженец по одному из округов Днепропетрвской, внефракционный. Сейчас Шпенов – член комитета Рады по вопросам правовой политики.

В мае 2018 года генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности в Александрав Вилкула. По данным правоохранителей, экс-председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с /х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Тогда Рада не поддержала снятие неприкосновенности с Вилкула.

Ту же процедуру генпрокурор пытался осуществить в отношении нардепа Дмитрия Колесникова, которого Юрий Луценко обвинил в том, что он, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю.Осады" в Днепропетровске. Рада не поддержала представление генпрокурора.

Напомним, что Октябрьский суд Днепра вечером 16 сентября отпустил на поруки экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура объявила о подозрении и в отношении которых начала процедуру розыска.

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