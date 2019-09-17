Глава Украины Владимир Зеленский дал поручение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову принять участие в расследовании факта поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом во вторник сообщает пресс-центр спецслужбы в Facebook.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - цитирует Баканова пресс-служба.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

Как сообщалось, сегодня утром Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

По словам главы МВД Арсена Авакова, поджог дома Гонтаревой является криминальным давлением на нее. Также он отметил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Напомним, что в ночь на пятое сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева машина невестки бывшей главы НБУ Гонтаревой, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля заявила, что считает эти два события связанными, добавив, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.