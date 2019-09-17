Политзаключенный Николай Карпюк, который был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября, рассказал, что благодарен лидерам "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Вадиму Рабиновичу, которые навещали его в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом пишет "Украинская правда".

"Я этим людям, кто бы и что ни говорил, у меня есть свой характер, убеждения, у меня свое мнение, идеология, идеологическое видение, я их придерживаюсь уже более 30 лет. Что бы и кто мне не говорил, я этим людям буду благодарен, и Рабиновичу, и Медведчуку, потому что когда человек находится за границей, каждый, кто приезжает с твоей родины, твой соотечественник, он приносит часть энергии земли твоей, и они мне ее передали", - сказал Карпюк.

По словам бывшего политзаключенного, Рабинович был у него два раза. В июле он пообещал подключить к процессу его освобождения Медведчука, что позже и случилось. Кроме того, Карпюк рассказал, что сало и хлеб, которые 31 августа Рабинович и Медведчук привезли ему в СИЗО, его порадовали. Правда, сало он оставил там, чтобы его передали другим заключенным.

"30 августа этого года они приехали оба (Рабинович и Медведчук - Ред.) ко мне в "Лефортово", передали мне украинский хлеб, за что я им благодарен, киевский круглый наш хлеб. Кусок сала здоровенный, я его там оставил, надеюсь, что его передадут заключенным", - сказал Карпюк.

Он добавил, что полагает, что обмен удерживаемыми лицами стал возможен благодаря договоренностям, которых достигли Украина и Россия.

Напомним, "Страна" рассказывала, как 31 августа Рабинович и Медведчук привезли в Лефортово сало для Карпюка и намекнули на его скорое освобождение.

Также мы писали, что после освобождения Карпюк утверждал, что его и Клыха пытали в российской тюрьме.