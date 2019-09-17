В среду, 18 сентября, в Украине ожидается похолодание. Ночью в ряде регионов ожидается небольшой дождь. В Киеве температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14 градусов, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-службой Укргидрометцентра.

На Севере по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +9…+15 градусов.

На Западе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +10…+17 градусов. В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Центре облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +10…+17 градусов.

На Востоке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Южном регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +18…+25 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик посоветовала жителям Украины начать утепляться. Также Наталья Диденко анонсировала штормовой ветер.

В "Нафтогазе" отчитались о накоплении почти всего газа на зиму.