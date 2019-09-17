Британский певец Сэм Смит попросил применять к нему местоимение "они" вместо "он". Соответствующий пост 27-летний артист опубликовал 13 сентября в Instagram.

"Сегодня хороший день... Я решил, что я меняю свои местоимения на они/их - после долгого времени войны со своим полом, я решил принять себя таким, какой я есть, внутри и снаружи. Я так взволнован и польщен тем, что меня окружают люди, которые поддерживают меня в этом решении, но я очень нервничал, когда объявлял об этом....", - написал певец.

Смит добавил, что понимает, что будет много ошибок, но попросил хотя бы попробовать внять этой просьбе, добавив, что он надеется, что его подписчики смогут видеть его таким, каким видит себя певец.

Отметим, что ранее Смит совершал каминг-аут как бигендер, в 2017 году он заявлял, что "ощущает себя женщиной в той же мере, что и мужчиной".

Скриншот: Instagram/ samsmith

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