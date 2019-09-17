В Кировоградской области осквернили мемориал жертвам Холокоста. Открыто уголовное производство. Сообщение о произошедшем поступило в полицию в понедельник, 16 сентября.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Инцидент с памятником, который находится на расстоянии около 300 метров от дороги Голованевск - Клиновое.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Ранее сообщалось о повреждении памятника жертвам Холокоста в с.Богдановка Домановского района Николаевской области.

Холокост - преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны; систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами, в т.ч. бандеровцами, на протяжении 1933-1945 годов.

Как сообщала "Страна", в полиции расследуют два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаевской области. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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