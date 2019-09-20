Какой сегодня праздник

20 сентября в Украине отмечают день рекрутера, в мире - день риса, общественнополезного человека и ночь летучих мышей. На народном календаре - Луков день. День ангела - у Александра, Андрея, Василия, Евгения, Ивана, Михаила и Николая.

Праздники в Украине

Сегодня свой профессиональный день отмечают рекрутеры - специалисты, отвечающие за подбор персонала для вакантных мест в компании. Впервые праздник отметили в 2001 году.

Народные и церковные праздники

Православные украинцы отмечают день памяти преподобного Макария Оптинского. На народном календаре - Луков день. Будущую зиму определяли по луковице: если на ней много шелухи - зима будет холодной. В этот день часто был туман. Наши предки также обращали внимание на еловые шишки: если они выросли низко - к ранним морозам, а если на верхушке дерева - настоящие холода наступят в конце зимы.

Международные праздники

Весь мир сегодня отмечает день риса. Эта злаковая культура считается одной из самых популярных и полезных на земле. Праздник отмечают с 1950 года, в этот день принято готовить плов, ризотто и суши.

Сегодня Международная ночь летучих мышей, когда начинается их миграция на зимовку и размножение. Украина присоединилась к празднованию события в 2003 году.

Также 20 сентября отмечают День общественнополезного человека, когда самое время проявить свои волонтерские качества и неравнодушие.

События и даты

В 1792 году во Франции разрешили аборты.

В 1934 году родилась знаменитая итальянская актриса и певица Софи Лорен. Сегодня ей исполняется 85 лет. В интервью она часто откровенно говорит о главных секретах красоты: есть любимую еду (для нее это спагетти), пить больше воды, любить свой возраст, заниматься физкультурой и высыпаться.

Софи Лорен на Каннском кинофестивале в 2014 году Фото: wikipedia.org

В 1946 году в Каннах впервые открылся международный кинофестиваль. В 2019 году здесь состоялась премьера фильма "Домой" крымско-татарского режиссера Наримана Алиева.

В 1997 году Элтон Джон возглавил британский хит-парад с песней "Candle in the Wind". Композицию он посвятил памяти принцессы Дианы, которая погибла в этом же году 31 августа. Спустя 10 лет песня попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый сингл за всю историю музыки.

Именины

День ангела - у Александра, Андрея, Василия, Григория, Евгения, Ивана, Льва, Михаила и Николая.