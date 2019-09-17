На Софиевской Борщаговке в Киеве утром во вторник, 17 сентября, произошло ограбление пункта обмена валют "бандой стиляг".

Как сообщается в паблике Киев Оперативный в Facebook, грабители, которые были в одинаковой одежде, скрылись с места преступления на белом Porsche.

"Сегодня утром на Софиевской Борщаговке, на Мира, 35, было совершено ограбление пункта обмена валют. В ограблении принимали участие двое парней славянской внешности, в одинаковой одежде. Скрылись на белом Porsche", – говорится в сообщении под фото с места инцидента.

При этом в комментариях к посту пользователи уже назвали инцидент "люкс-разбоем", и злоумышленников – "стилягами".

Фото: facebook.com

По данным Обозревателя, бандиты напали на кассира, душили его, после чего забрали деньги (по некоторым данным – 30 тысяч долларов) и скрылись на внедорожнике Porsche Cayenne белого цвета.

Напомним, что в полиции Киева объявили награду в 100 тысяч за трех разбойников.

Также мы писали о том, что в Киеве налетчик с ружьем ограбил ювелирку, пока охранник отлучился.