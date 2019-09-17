В Киеве двое стиляг придушили кассира и обчистили обменник на $30 тысяч. Фото
На Софиевской Борщаговке в Киеве утром во вторник, 17 сентября, произошло ограбление пункта обмена валют "бандой стиляг".
Как сообщается в паблике Киев Оперативный в Facebook, грабители, которые были в одинаковой одежде, скрылись с места преступления на белом Porsche.
"Сегодня утром на Софиевской Борщаговке, на Мира, 35, было совершено ограбление пункта обмена валют. В ограблении принимали участие двое парней славянской внешности, в одинаковой одежде. Скрылись на белом Porsche", – говорится в сообщении под фото с места инцидента.
При этом в комментариях к посту пользователи уже назвали инцидент "люкс-разбоем", и злоумышленников – "стилягами".
Фото: facebook.com
По данным Обозревателя, бандиты напали на кассира, душили его, после чего забрали деньги (по некоторым данным – 30 тысяч долларов) и скрылись на внедорожнике Porsche Cayenne белого цвета.
Напомним, что в полиции Киева объявили награду в 100 тысяч за трех разбойников.
Также мы писали о том, что в Киеве налетчик с ружьем ограбил ювелирку, пока охранник отлучился.