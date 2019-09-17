Резиденты России не смогут покупать землю в Украине после отмены моратория на ее продажу. Об этом со ссылкой на "Украинские новости" сообщает 112.ua.

Замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и компании-резиденты Украины.

"Однозначно предохранительные нормы должны быть в отношении страны-агрессора. И если тем или иным образом земля появится в собственности россиян (например, через наследство) – то она может быть конфискована в пользу государства", - сказал Высоцкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября внести законопроект об отмене моратория на продажу земли на рассмотрение парламента. Верховная Рада должна отменить мораторий на землю до 1 декабря, приняв соответствующий закон.

После этого премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине.