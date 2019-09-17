В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 17 сентября накопленные запасы достигли 19,5 млрд кубометров. На зиму нужно 20 млрд кубометров. При этом 0,5 млрд законтрактованы.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". В настоящее время запасы газа на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель.

Фото: twitter.com/NaftogazUK

Фото: naftogaz.com

"Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать - Украина обеспечена газом на следующую зиму", - заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

Как сообщала "Страна", долги 14 киевских компаний поставщиков тепла за газ перед "Нафтогазом" ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Это "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье Сервис","Сент София Проперти Менеджмент ","Щорса, 32 ЖЕП", предприятие "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28".

Также стало известно, что в Антимонопольном комитете обвинили "Нафтогаз" в обмане украинцев.