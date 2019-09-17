Прокуратура объявила о подозрении пятерым мужчинам, которые в ночь на 13 сентября разгромили и ограбили два развлекательных заведения на территории Днепровского района Киева. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Установлено, что группа мужчин, закрыв свои лица масками и шарфами, ночью ворвались в развлекательное заведение, расположенное по проспекту Тычины в г. Киеве, и, демонстрируя посетителям и персоналу предмет, похожий на пистолет и железную биту, разбили железную решетку кассовой зоны, где находился кассир, и забрали оттуда денежные средства в размере 4000 грн", - говорится в сообщении.



С места совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле. Затем злоумышленники направились к другому развлекательному заведению на Русановском бульваре, где был совершен аналогичный налет. Здесь добычей разбойников стали около 7000 грн.



Вскоре полиции удалось остановить автомобиль, на котором передвигались преступники. "Оказалось, что деньги, которые получили преступники во время разбойных нападений, были разделены между ними поровну, при задержании у них изъяли маски, шарфы, железную биту и предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении прокуратуры.



Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, поскольку совершенные преступления были совершены с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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