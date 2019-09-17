Во вторник, 17 сентября, Европейский парламент поддержал назначение на должность Европейского центрального банка (ЕЦБ) француженки Кристин Лагард. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На сессии, когда обсуждалась кандидатура Лагард, самой ее не было. Голосовали депутаты Европарламента тайно. Француженку поддержали 394 человек. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

"Я надеюсь, что это позволит нам продолжать великолепное сотрудничество между тремя институтами (Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом - Ред.) при полном уважении роли каждого института и с госпожой Кристин Лагард во главе ЕЦБ", - сказал зампред ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

Кристин Лагард родилась 1 января 1956 года в Париже. Она работала адвокатом, а последние 20 лет ее деятельность была связана с торгово-экономической сферой. В 2005 году Лагард была назначена министром внешней торговли Франции. В 2007 году - министром сельского хозяйства. Затем, до 2011 года, она руководила Министерством экономики, финансов и занятости и была первой женщиной на этом посту.

С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на второй мандат на этом посту. 16 июля Лагард опубликовала заявление, в котором сообщила о намерении покинуть МВФ 12 сентября.

Ожидается, что Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Срок действия полномочий председателя ЕЦБ составляет 8 лет без права продления. В случае успешного завершения всех процедур Лагард сменит нынешнего главу ЕЦБ итальянца Марио Драги 1 ноября 2019 года. Француженка будет первой женщиной и на этом посту.

Кристин Лагард. Фото: Getty Images

Напомним, Еврокомиссия назначила немецкого политика Эльмара Брока специсоветником президента ЕК Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной.

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