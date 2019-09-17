Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество, пишет Лига.

Так, глава миссии Матильда Богнер, выступая на брифинге в Киеве, заявила, что объединению Украины будет способствовать "улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право", в том числе жителям не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Она также отметила, что международная организация с оптимизмом воспринимает заявления новых украинских властей о стремлении к удовлетворению всех потребностей украинцев и укреплению "связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму". "Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами", - сказала она, отметив, что все стремления должны подкрепляться конкретными действиями.

Ранее министр по делам ветеранов Ирина Фриз внесла в правительство Украины предложение о лишении жителей Донбасса, получивших российские паспорта, различных льгот, социальных выплат и пенсий.

Также "Страна" разбиралась, как жителей Донбасса с российскими паспортами могут лишить украинских пенсий.