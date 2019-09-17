17 сентября экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом. По ее словам, дом подвергся атаке этой ночью, в него бросили коктейль Молотова.

Позже полиция уточнила, что поджог был осуществлен при помощи ракеты. Следователи обнаружили у дома ряд вещдоков, в том числе и зажигательную ракету - светошумовую и звуковую.

Сама Гонтарева сейчас живет в Лондоне. В Украине против нее расследуется ряд уголовных дел, в которых фигурирует и экс-президент Петр Порошенко. Поэтому нападение на дом банкирши связали именно с этим.

Валерия Гонтарева и ее сторонники в Украине заявляют, что это политическое преследование. А оппоненты банкирши подозревают, что это самоподжог, чтобы получить убежище в Европе.

Есть и другие версии случившегося. "Страна" собрала реакции на поджог дома Гонтаревой.

Реакция США, ЕС и НБУ

"Страна" уже рассказывала, что у Зеленского и Авакова пообещали найти виновных. Позже пришла реакция с Запада. А также из Нацбанка, который возглавляла Гонтарева.

Посольство США в Украине призвало к проведению срочного расследования поджога дома Гонтаревой и привлечение к ответственности всех виновных.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы … надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в сообщении диппредставительства США в твиттере.

Делегация Евросоюза в Украине также потребовало наказания для нападавших и заказчиков.

"Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", - говорится заявлении делегации ЕС, опубликованном в микроблоге в Twitter.

Также официальную реакцию высказали в Нацбанке. Правление НБУ считает, что экс-глава учреждения подвергается систематическим атакам, поскольку является реформатором, работавшим на благо Украины.

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан", - говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ потребовали скорейшего расследования серии атак на Гонтареву.

"Сколько галочек осталось для запроса политического убежища?"

В социальных сетях начали обсуждать происшествие, причем часть блогеров защищала Гонтареву, а часть предполагала, что нападение устроила сама экс-чиновница.

Юрист Андрей Портнов, по чьему заявлению открыто одно из дел против экс-главы НБУ, считает, что произошедшее вполне закономерно: "У партнёра Порошенко Гонтаревой сожгли дом, бросив зажигательную смесь. Не приветствую таких действий, но не могу и не констатировать бумеранга.

Именно правление Порошенко-Гонтаревой положило начало деятельности подконтрольных им бандформирований, поджигавших и захватывавших чужие дома, офисы, торговые центры и автомобили. И им не только не было до этого дела, но часто именно они сами и были заказчиками таких действий.

Именно при Порошенко-Гонтаревой, когда с оппонентами не получалось расправиться юридическими методами, против них включались преступники и радикалы с широким инструментарием давления - убийствами, насилием, поджогами, запугиванием и информационной пропагандой. Поэтому, поджог - это плохо, но симметрично".

"Чего не сделаешь ради политубежища?", - пишет Денис Иванеско, руководитель агентства "Украинские новости", журналисты которого побывали около дома и не обнаружили там следов грандиозного пожара.

"Необходимо предупредить Великобританию, что когда у Гонтаревой закончатся дома и машины под Киевом, она начнет жечь их в Лондоне", - пишет нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Я, конечно, не любитель конспирологии, но продать "засвеченное" элитное жилье под Киевом сейчас куда сложнее, чем получить на него страховку. Не говоря уже о столь желаемом политическом убежище в нагрузку", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"Добро пожаловать в Сомали"

Другие авторы защищали Гонтареву.

Блогер Алена Яхно вспомнила, что экс-главу Нацбанка ранее уже обвиняли в организации нападений на нее и ее имущество:

"Вначале они говорили, что Гонтарева сама бросилась под машину. Потом они говорили, что сама подпалила машину невестки. Сегодня утром подожгли дом Гонтаревой под Киевом. Они пока молчат, закрыли свои грязные рты. Но это не надолго.

Апдейт. Таки уже открыли свои грязные рты. Причём прямо в комментариях под этим постом".

Блогер Владимир Федорин прокомментировал новость так: "Красноречивее любых слов. Добро пожаловать в Сомали".

Блогер Андрей Головачев также придерживается версии, что дом Гонтаревой действительно сожгли ее оппоненты. С целью оставить экс-главу Нацбанка за границей и не мучаться с доказательством ее вины.

"Нисколько не сомневаюсь, что нынешние власти подыгрывают Гонтаревой, чтобы она получила политическое убежище в Англии.

Цель нынешней власти, как и предыдущей, заключается не в том чтобы посадить своих попередников, а в том , чтобы изгнать их из страны и надежно упаковать за бугром.

Изгнание позволяет избежать геморроя с доказательством вины, потому что это может зацепить многих уважаемых людей как в Украине , так и на Западе.

Кроме того, изгнание позволяет спокойно отжать активы политэмигрантов и оставаться чистыми перед собственым охлосом . Мол, мы хотели, но Запад не выдает.

Порошенко всячески выдавливают за бугор, но он сопротивляется. Точнее, торгуется. Но большинство его подельников уже покинули страну, решив подождать пару лет пока Зе команда полностью облажается.

История в Украине имеет обыкновение до смешного повторятся".