В Одессе очевидцы сняли на видео, как воспитательница детского сада издевалась над ребенком. Через час после публикации ролика в соцсети героиню видео уволили с работы.

Инцидент произошел в детском саду № 224. Об этом в соцсети сообщила сообщила пользователь Александра Журба, которая и опубликовала скандальное видео, которое она сняла из окна соседнего дома.

По словам автора видео, воспитательница сначала просто кричала на малыша, затем наказала его, оставив сидеть на стуле вдали от играющих детей. После всего - она принялась "воспитывать" мальчика, хватая его и агрессивно что-то объясняя.

"Я искренне надеюсь на то, что этот неуравновешенный человек не будет впредь работать с детьми! Где угодно, но не в саду с малышами, которые физически не могут дать отпор таким "воспитателям", - написала Александра Журба в подписи к видео.

Всего через час после этого директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила на своей странице в Facebook, что директор детского сада уволила горе-воспитательницу. Она также отметила, что при этом в полицию направили соответствующее заявление.

Фото: facebook.com

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