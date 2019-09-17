Совсем скоро, 21 сентября в 19:00, в Октябрьском дворце Киева состоится премьера музыкальной комедии антрепризного Театра Александра Меламуда "Весна для Гитлера".

О постановке рассказал Народный артист Украины Алексей Вертинский, исполняющий роль режиссера.

"По сюжету есть два афериста или авантюриста, которые решили нанять бездарного режиссера, который им завалит пьесу, и таким образом они отмоют свои деньги. Вот этот бездарный режиссер – это я. И я стараюсь сделать этого бездарного как можно талантливее, чтобы это было и смешно, и убедительно", - рассказал Вертинский.

По его словам, сомнений о том, стоит ли соглашаться на эту роль, у него не возникало, она понравилась ему сразу же, еще до изучения сценария.

"Я, даже еще не увидев сценария, понял, что надо соглашаться, потому что в моем возрасте и в моем положении это может быть подарок судьбы. Такие яркие, искромётные, музыкальные роли – это редкость", - сообщил актер.

Артист уверяет, что прийти на спектакль стоит обязательно: как минимум, за хорошим настроением.

"Зрители должны хохотать до упаду хотя бы потому, что там столько всей этой бессмыслицы, из которой и состоит вся наша жизнь. И они должны посмеяться над собой и ситуациями, в которые сами попадают, не понимая, как это все нелепо", - отметил Вертинский.

Напомним, громкая премьера музыкальной комедии состоится 21 сентября в 19:00 в Октябрьском дворце. Сюжет спектакля разворачивается вокруг разорившегося продюсера. Потерпев немало неудач, он решает запланировать свое фиаско.

Зрителей ждет увлекательный сюжет, много смеха, уникальные декорации и костюмы, живая музыка. Звездный состав: Остап Ступка, Алексей Вертинский, Алексей Суханов, Александр Меламуд, Людмила Смородина, Вячеслав Никоноров, Мирослава Филиппович.

Билеты можно приобрести в кассах города Киева или онлайн на сайтах Сoncert.ua, Рarter.ua, Кontramarka.ua.

Также мы писали, что 20 октября в Октябрьском дворце Театр Александра Меламуда покажет уже полюбившийся зрителям спектакль "Серенада Солнечной долины".