В аннексированном Крыму школьники Севастополя начали изучать украинский язык. Об этом передает "Крым.Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

Уточняется, что эта дисциплина не является обязательной к изучению и утверждена как факультатив.

Директор департамента образования и науки правительства Севастополя Игорь Белозеров в комментарии российским СМИ заявил, что перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка. "По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский", – сказал Белозеров.

По словам чиновника, преподавание крымскотатарского языка, как национального, уже ведется в школах Севастополя. Его преподают в различных форматах - как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов.

В департаменте севастопольского правительства отметили, что русский язык в городе изучают более 41 тысяч детей, украинский - около 180, столько же и крымскотатарский.

По данным активиста Украинского культурного центра в Крыму Леонида Кузьмина, на полуострове из 7 украинских школ, которые были до аннексии, не осталось ни одной. Правда, подтверждения данной информации из других источников нет.

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