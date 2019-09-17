Донецкую фильтровальную станцию остановили, 50 тысяч жителей остались без воды
Остановлена Донецкая фильтровальная станция с 8:00 17 сентября до 16:00 18 сентября для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте КП "Вода Донбасса".
"По заявке энергопоставляющего предприятия с 8:00 17 сентября до 16:00 18 сентября с целью проведения ремонтных работ остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды потребителям города Авдеевка, поселка городского типа Верхнеторецкое и села Васильевка", - говорится в сообщении.
Таким образом, без воды остались свыше 50 тысяч местных жителей.
Напомним, что четверть миллиона жителей Донбасса в середине лета остались без воды и света.
Также мы писали о том, что на Донбассе во время режима тишины обстреляли рабочих "Воды Донбасса".
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