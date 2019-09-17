Остановлена Донецкая фильтровальная станция с 8:00 17 сентября до 16:00 18 сентября для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте КП "Вода Донбасса".

"По заявке энергопоставляющего предприятия с 8:00 17 сентября до 16:00 18 сентября с целью проведения ремонтных работ остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды потребителям города Авдеевка, поселка городского типа Верхнеторецкое и села Васильевка", - говорится в сообщении.

Таким образом, без воды остались свыше 50 тысяч местных жителей.

Напомним, что четверть миллиона жителей Донбасса в середине лета остались без воды и света.

Также мы писали о том, что на Донбассе во время режима тишины обстреляли рабочих "Воды Донбасса".