Закарпатскую область в рамках реализации реформы децентрализации хотят поделить не на 13 районов, как сейчас, а на 4. Об этом пишет "Укринформ".

Сообщается, что на круглом столе "Формирование нового районного деления в Закарпатской области" эксперты предложили укрупнить административно-территориальные единицы области. По их мнению, вся область должна быть поделена на Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский районы.

Специалист экспертной группы по совершенствованию административно-территориального устройства районного уровня Закарпатской области Андрей Шекета уточнил, что до прихода советской власти территория Закарпатья была разделена именно на 4 района. По словам Шекеты, по результатам круглого стола экспертное решение о новом разделении Закарпатской области будет отправлено в профильное министерство.

Отметим, что переформатирование районов области происходит по всей Украине в рамках децентрализации. Ожидается, что очередные местные выборы 2020 года должны состояться уже на основе новых районов.

Фото: ukrinform.ua

Напомним, у Зеленского хотят провести административную реформу, сократив число районов в пять раз.

Также мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что децентрализация завершится весной.