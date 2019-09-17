В ООН призвали официальные власти Украины принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. Ее цитирует ТАСС.

"Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - заявила она.

Такую рекомендацию глава миссии ООН пояснила тем, что 16 июня в Украине вступил в силу закон о тотальной украинизации. "Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав меньшинств свободой выражения взглядов, нужен закон о правах нацменьшинств и коренных народов", - добавила Богнер.

Ранее о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ назвали текущую языковую политику в Украине нарушающей права национальных меньшинств и дискриминационной. Такое заявление сделал Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер на фоне принятия закона о тотальной украинизации.

Олеся Медведева сделала его подробный обзор:

Видео: youtube.com/Страна.ua