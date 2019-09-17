Посольство США в Украине рассчитывает на проведение срочного расследования поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и привлечение к ответственности всех виновных, в том числе заказчиков.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы … надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в сообщении диппредставительства США в соцсети.

Фото: facebook.com

Безотлагательного расследования поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой потребовала и делегация Евросоюза в Украине.

"Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", - говорится заявлении делегации ЕС, опубликованном в микроблоге в Twitter.

Фото: twitter.com

Напомним, в ночь на 17 сентября под Киевом неизвестны подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая сейчас находится в Великобритании.

Также мы сообщали, что полиция ищет попавшего на камеры слежения поджигателя дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.