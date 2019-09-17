Сотрудники полиции задержали на 72 часа двух депутатов парламента Молдовы от фракции партии "Шора" Марину Таубер и Регину Апостолову. Они подозреваются в преступных действиях, приведших к краже 1 миллиарда долларов из трех банков.

Об этом сообщила во вторник, 17 сентября, пресс-секретарь Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Анжела Старинская. Ее цитирует Интерфакс-Украина.

С запросом о снятии депутатской неприкосновенности в парламент обратился и.о. генпрокурора Дмитрий Робу. Он объяснил депутатам, что Апостолова и Таубер, начиная с 17 августа 2012, года участвовали в преступных действиях, которые привели к краже миллиарда долларов из трех молдавских банков.

"Они были помещены на 72 часа в следственный изолятор НЦБК. Прокуроры обратились во вторник в суд для получения санкции на арест задержанных", - сказала Старинская. Представитель НЦБК уточнила, что задержание было произведено накануне во время несанкционированного митинга в городе Оргеев.

Авторы видео размещенного на ютуб-канале партии "Шор", утверждают, что задержание было произведено по личному указанию президента страны Игоря Додона, руководствуясь местью и желанием запугать оппозицию.

Видео: youtube.com/Partidul ȘOR

Старинская подтвердила сообщения ряда СМИ о том, что в понедельник вечером Апостоловой стало плохо, к ней вызвали скорую помощь. По рекомендации врачей, депутата госпитализировали в одну из кишиневских больниц, где она содержится под охраной сотрудников НЦБК.

Как сообщалось, накануне вечером 56 депутатов (из 101) от парламентского большинства проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Апостоловой и Таубер. В августе парламент уже снял депутатскую неприкосновенность с лидера партии "Шора" - Илана Шора, в которой они состояли. Он объявлен в международный розыск.

Известный молдавский предприниматель Илан Шор был мэром третьего по величине в стране города Оргеев и председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк") и одним из основных акционеров этого банка и двух других - "Banca Sociala" и "Unibank".

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около 1 млрд долларов, что составляло более 20% ВВП Молдавии. В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.

Вечером 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию, Плахотнюк, Шор и их ближайшее окружение покинули Молдавию. МВД предполагает, что Плахотнюк находится в США, а Шор - в Израиле.

Апостолова и Таубер были акционерами указанных банков и входили в ближайшее окружение Шора. Они стали депутатами по спискам созданной им партии в феврале 2019 года.

Как сообщала "Страна", в Молдове обнаружили, что закупленный украинский инсулин на деле оказался непонятным индийским веществом. В эпицентре скандала оказался препарат Strim фирмы "Farmak SAP".

Также из Молдовы стало известно, что задержку экстрадиции судьи Чауса в Украину тамошние власти объяснили реформой правоохранительной системы.