На заседание Совета по свободе слова при президенте Украины в роли медиаэксперта под видом представителя общественной организации пригласили действующего члена политической партии. Об этом пишут "Украинские новости".

Речь идет о Романе Головенко, который является заместителем председателя и членом совета Киевской городской организации "Украинской галицкой партии". В списке участников заседания Совета по свободе слова при Президенте Украины Владимире Зеленском он был указан как "представитель ОО" (общественной организации).

Фото: uhp.org.ua

Напомним, ранее Головенко был руководителем юридического отдела Института массовой информации (ИМИ) и принимал участие в разработке регулирующего деятельность медиа законодательства. В феврале уже возникал скандал вокруг сочетания его общественной и политической деятельности. Он опубликовал политические предвыборные призывы на своей странице в Facebook. Однако позже Головенко предпочел общественной деятельности политическую

Также мы писали, что в апреле прошлого года Головенко заявил, что не считает угрозами обещание людей Пашинского "порвать" редакцию киевского журнала.