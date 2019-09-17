Вокруг новосозданного Совета по свободе слова при Офисе президента разгорелся очередной скандал. Журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что его включили в состав Совета без его личного участия в подготовительном заседании, а о самом факте своего членства в Совете он узнал постфактум. Об этом Ткач заявил в Facebook.

Он отметил также, что его приглашали присутствовать на Совете, но он не смог этого сделать. В доказательство Ткач приводит свою переписку с организаторами.

Журналист также говорит, что не верит в эффективность Совета по свободе слова. "После выборов президента полюса информационного пространства поменялись. Опасность осталась", - считает он. По словам Ткача, и при прежней и при нынешней власти он и другие журналисты-расследователи "просто делаем свою работу" и "тратим на это свою жизнь".

"Я отказываюсь от участия в совете, куда меня избрали без моего ведома. Все идет к тому, что это будет очередная бюрократическая надстройка. Декларация без намерений. То, как этот совет был создан, не дает оснований считать, что от нее будет польза", - отметил журналист.

"Хотите о свободе слова? Тогда подумайте, что президент сделал для того, чтобы палачи чувствовали себя в опасности, а журналисты - в безопасности? Совет по свободе слова?" - написал он.

Фото: facebook.com/mixailotkach

Напомним, что состоялось подготовительное заседание Совета по свободе слова при Офисе президента. В него вошли 15 человек, среди них 6 журналистов.

Предварительное заседание вызвало массу вопросов. Например, на заседании Совета по свободе слова сотрудник информдепартамента ОП Максим Кречетов, который стал представителем в Совете Офиса президента, заявил необходимости введения национальной пресс-карты, которая бы стала подтверждением - журналист человек или не журналист. Однако ряд участников совещания высказались категорически против этой идеи.

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