Правление Нацбанка Украины считает, что экс-глава учреждения НБУ Валерия Гонтарева подвергается систематическим атакам, поскольку является реформатором, работавшим на благо Украины. Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети.

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан", - говорится в сообщении.

Также в Правлении НБУ потребовали скорейшего расследования серии атак на Гонтареву.

"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы", - добавили в НБУ.

Фото: facebook.com

Напомним, минувшей ночью под Киевом в поселке Гореничи неизвестные подожгли дом пребывающей в Лондоне экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. А в ночь на 5 сентября в центре Киева сгорел автомобиль, принаждежавший невестке бывшей главы НБУ.

Между тем бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что подобные атаки выгодны прежде всего Гонтаревой, которую ждут на допрос в Украине. Теперь Великобритания может ее не выдать.