Сегодня украинцы отмечают народный праздник Михайлово Чудо, в мире празднуют 37-летие смайлика. Именины - у Андрея, Дмитрия и Михаила.

Народные и церковные праздники

Сегодня Михайлов день, когда запрещалось работать и было принято мириться с недругами за столом. Православные почитают архангела Михаила, к которому обращаются с просьбами и мольбою об исцелении. На иконах архистратиг держит в руках меч. Его считают защитником воинов, который может уберечь от зла и помочь страждущим.

На Михайлов день начинаются заморозки, на деревьях появляется иней. И тогда ждут снежную зиму. Когда осиновые листья падают изнанкой вверх - зима будет теплой, если лицом к солнцу - придут суровые холода.

Международные праздники

Сегодня день рождения самого радостного символа в языке эмодзи - смайлику исполняется 37 лет. Символ из двоеточия, дефиса и скобки изобрел американский ученый-информатик, профессор Университета Карнеги - Меллон Скотт Фалман. Он предложил использовать знак в письме. После улыбающегося смайлика ученый придумал аналогичный символ, передающий грусть.

Смайлик отмечает 37-летие

19 сентября также отмечают Международный день подражания пиратам. Для этого наряжаются в пиратские костюмы, в общении используют пиратский сленг, устраивают тематические вечеринки со специальной литературой про пиратов и инвентарем с изображением черепа и двух скрещенных костей.

События и даты

В 1478 году Леонардо да Винчи завершил работу над картиной "Мона Лиза", которая сейчас хранится в Лувре. Существует версия, что работа является автопортретом художника.

В 1648 году физик Блез Паскаль доказал на опыте, что атмосферное давление существует.

В 1941 году Киев захватили немецкие войска.

В 1991 году в Киеве восстановили работу Киево-Могилянской академии.

Сегодня 71 год исполняется английскому актеру и лауреату премии "Оскар" Джереми Айронсу. Он снимался в фильмах "Двое во вселенной", "Кредо убийцы", "Сила воли", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Человек, который познал бесконечность".

Также сегодня День рождения у известной украинской биатлонистки Юлии Джимы, олимпийской чемпионке 2014 г. ей исполняется 29 лет.

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко отмечает сегодня 59 лет. Она получила широкую популярность после публикации романа "Польові дослідження з українського сексу" (1996), который включили в школьную программу. Произведения Забужко переведены более, чем на десять языков. Среди наиболее известных - "Инопланетянка" (повесть), "Девочки", "Альбом для Густава" (рассказы).

Именины

День ангела - у Андрея, Всеволода, Дмитрия, Дениса и Михаила.