Сегодня украинцы отмечают народный праздник Михайлово Чудо, в мире празднуют 37-летие смайлика. Именины - у Андрея, Дмитрия и Михаила.
Народные и церковные праздники
Сегодня Михайлов день, когда запрещалось работать и было принято мириться с недругами за столом. Православные почитают архангела Михаила, к которому обращаются с просьбами и мольбою об исцелении. На иконах архистратиг держит в руках меч. Его считают защитником воинов, который может уберечь от зла и помочь страждущим.
На Михайлов день начинаются заморозки, на деревьях появляется иней. И тогда ждут снежную зиму. Когда осиновые листья падают изнанкой вверх - зима будет теплой, если лицом к солнцу - придут суровые холода.
Международные праздники
Сегодня день рождения самого радостного символа в языке эмодзи - смайлику исполняется 37 лет. Символ из двоеточия, дефиса и скобки изобрел американский ученый-информатик, профессор Университета Карнеги - Меллон Скотт Фалман. Он предложил использовать знак в письме. После улыбающегося смайлика ученый придумал аналогичный символ, передающий грусть.
Смайлик отмечает 37-летие
19 сентября также отмечают Международный день подражания пиратам. Для этого наряжаются в пиратские костюмы, в общении используют пиратский сленг, устраивают тематические вечеринки со специальной литературой про пиратов и инвентарем с изображением черепа и двух скрещенных костей.
События и даты
В 1478 году Леонардо да Винчи завершил работу над картиной "Мона Лиза", которая сейчас хранится в Лувре. Существует версия, что работа является автопортретом художника.
В 1648 году физик Блез Паскаль доказал на опыте, что атмосферное давление существует.
В 1941 году Киев захватили немецкие войска.
В 1991 году в Киеве восстановили работу Киево-Могилянской академии.
Сегодня 71 год исполняется английскому актеру и лауреату премии "Оскар" Джереми Айронсу. Он снимался в фильмах "Двое во вселенной", "Кредо убийцы", "Сила воли", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Человек, который познал бесконечность".
Также сегодня День рождения у известной украинской биатлонистки Юлии Джимы, олимпийской чемпионке 2014 г. ей исполняется 29 лет.
Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко отмечает сегодня 59 лет. Она получила широкую популярность после публикации романа "Польові дослідження з українського сексу" (1996), который включили в школьную программу. Произведения Забужко переведены более, чем на десять языков. Среди наиболее известных - "Инопланетянка" (повесть), "Девочки", "Альбом для Густава" (рассказы).
Именины
День ангела - у Андрея, Всеволода, Дмитрия, Дениса и Михаила.