Во вторник, 17 сентября, правоохранители задержали подозреваемых в убийстве директора украинского представительства немецкого концерна Сaparol Павла Зможного. Оно было совершено еще в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с полицией Киевской области задержали участников преступной организации, которые по данным правоохранителей занимались заказными убийствами.

У следствия есть "обоснованные подозрения", что на их счету есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе 2019 года, которое также раскрыто. Правоохранители ищут и других участников преступной организации.

Как сообщала "Страна", 20 сентября тело Павла Зможного с огнестрельными ранениями было обнаружено возле коттеджного поселка у селя Крушинка Киевской области. Главу предприятия застрелили прямо на улице.

Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда заявлял, что в уголовном производстве об убийстве директора фирмы "Caparol Украина" рассматривается версия заказного убийства.