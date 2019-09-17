За сутки в Польше на одной и той же автомагистрали произошли две аварии с украинскими микроавтобусами. Об этом сообщает Украинская служба Польского радио.

Так, в понедельник, 16 сентября, на автомагистрали A4 перевернулся микроавтобус с украинскими номерами. За рулем находился 26-летний украинец, он ехал в направлении Катовице и не заметил предупредительных знаков в районе дороги, где идет ремонт.

В результате он въехал в бетонное ограждение, а автобус перевернулся. В машине находилось 4 человека, один из них, 22-летний пассажир, гражданин Украины, попал в больницу с травмами.

Утром во вторник, 17 сентября, в населенном пункте Ружа на востоке Польши микроавтобус с украинскими номерами въехал в отбойник и перевернулся. В салоне находилось девять человек, все - граждане Украины. После аварии они смогли сами покинуть микроавтобус.

Фото: polskieradio.pl

Напомним, в Польше на контрабанде янтаря задержали двух украинцев из "спецслужб".

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