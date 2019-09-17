Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям главы Офиса президента Андрея Богдана за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Об этом говорится в указе №699/2019 от 17 сентября "О привлечении к дисциплинарной ответственности", размещенном на сайте президента.

Выговор объявлен первому заместителю руководителя Офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте документа.

Как известно, Зеленский посетил Днепропетровскую область 14 сентября. Он представил нового губернатора области, проинспектировал ремонт моста, выпил пива и продолжил заключенное с городским головой Борисом Филатовым пари.

Также мы писали о том, почему Зеленский не сказал Филатову уходить в отставку после визита на мост в Днепре.