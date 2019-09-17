Решением Печерского суда наложен арест на все движимое и недвижимое имущества и корпоративные права принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко завода "Кузня на Рыбальском". Об этом на своей странице в соцсети сообщил юрист Андрей Портнов. Также он уточнил, что имущество арестовано в рамках уголовного дела о легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем и неуплате налогов.

"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском.

Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко", - написал Андрей Портнов.

Скриншот: facebook.com/ Андрей Портнов

Напомним, ранее в рамках уголовного дела о заводе "Кузня на Рыбальском" силовики обыскали офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Также мы сообщали, что Портнов сообщил о найденных доказательствах незаконного пересечения границы Порошенко.