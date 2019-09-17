Экс-нардепы минувшего созыва от "Оппоблока" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников отпущены на поруки. Такое решение утвердили в Октябрьском суде города Днепр. Об этом сообщает "ТСН" во вторник, 17 сентября.

"Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы", - говорится в сообщении.

Обоим экс-нардепам объявили подозрение еще 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.

По словам экс-генпрокурора Луценко, ранее Вилкула и Колесникова брали под защиту в Регламентном комитете и Верховной Раде, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса 5 сентября 2019 года им объявлены подозрения и начата процедура розыска.

В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области сообщили, что 5 сентября Колесникову было объявлено подозрение в уголовном производстве, расследуемом по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщала "Страна", представление на привлечение к уголовной ответственности Александра Вилкула было внесено в мае 2018 года. Вилкулу инкриминировали нарушение требований законодательства, повлекшего нанесение ущерба в виде изъятия почти 21 га земли на сумму более 12 млн гривен. Ущерб государству за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ оценили в 0,5 млн гривен.

Также стало известно, что в полицию и НАБУ сообщили о недостоверных данных в электронных декларациях нардепа от "Батькивщины" Сергея Таруты и экс-нардепа от "Возрождения" Игоря Шкири, а также ряда других чиновников.