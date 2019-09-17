Киевский городской совет хочет нанять SMM-специалиста, который должен будет набрать по 50 тысяч подписчиков на его страницах в соцсетях. Об этом свидетельствует информация из тендера в системе Prozorro.

Сумма тендера - 2,5 млн гривен. Предполагается, что за эти деньги SMM-специалист или агентство, которое выиграет конкурс, с 1 октября по 31 декабря текущего года "раскрутит" аккаунты Киевского городского совета в Facebook, Instagram и YouTube до 50 000 подписчиков. Сейчас в Facebook на него подписано 10 тысяч человек, в YouTube - 6 тысяч человек.

Помимо увеличения количества фолловеров, предполагается, что обязанности SMM-специалиста - это размещение и продвижение видео и анимационных роликов, информационных объявлений и фото в социальных сетях. Указано, что количество лайков и репостов по каждой информационно-просветительской кампании должно согласовываться с Заказчиком.

Кандидаты должны иметь за плечами опыт исполнения не менее двух похожих договоров за последние 3 года. Предлагается также изучить примерный контент-план:

Напомним, ГФС планирует закупить 11 тысяч компьютеров по 20 тысяч гривен на штуку.

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