Киевский городской совет хочет нанять SMM-специалиста, который должен будет набрать по 50 тысяч подписчиков на его страницах в соцсетях. Об этом свидетельствует информация из тендера в системе Prozorro.

Сумма тендера - 2,5 млн гривен. Предполагается, что за эти деньги SMM-специалист или агентство, которое выиграет конкурс, с 1 октября по 31 декабря текущего года "раскрутит" аккаунты Киевского городского совета в Facebook, Instagram и YouTube до 50 000 подписчиков. Сейчас в Facebook на него подписано 10 тысяч человек, в YouTube - 6 тысяч человек.

Помимо увеличения количества фолловеров, предполагается, что обязанности SMM-специалиста - это размещение и продвижение видео и анимационных роликов, информационных объявлений и фото в социальных сетях. Указано, что количество лайков и репостов по каждой информационно-просветительской кампании должно согласовываться с Заказчиком.

Кандидаты должны иметь за плечами опыт исполнения не менее двух похожих договоров за последние 3 года. Предлагается также изучить примерный контент-план:

Напомним, ГФС планирует закупить 11 тысяч компьютеров по 20 тысяч гривен на штуку.

Также мы писали, что Укрзализныця закупила наборы стаканов по цене более 2000 гривен.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!