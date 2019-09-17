Сегодня, 17 сентября, в Европе стартует очередной сезон Лиги чемпионов. Французский ПСЖ вступит в дело завтра, 18 сентября. Парижан ждет встреча с Реалом, на которую они выйдут без своей главной ударной силы - Неймара. Он хоть и обжаловал свою трехматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов, но не совсем успешно.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил его апелляцию и частично сократил дисквалификацию до двух матчей вместо трех. Таким образом, бразильский легионер пропустит две игры на старте нынешней лигочемпионской кампании против Реала и Галатасарая.

Напомним, что Неймар был дисквалифицирован в прошлой Лиге чемпионов после ответного матча с Манчестер Юнайтед (1:3).

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото открытой тренировки Шахтера перед стартом в Лиге чемпионов в матче против Манчестер Сити.