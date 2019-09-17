В Украине могут возобновить в должности около 100 прокуроров, отстраненных по закону "Об очищении власти". Об этом со ссылкой на источник пишет LB.ua.

По данным издания, речь о прокурорах руководящего состава. Их собираются восстановить в должностях по решениям Окружного админсуда Киева. Уточняется, что некоторые иски находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства по ним были приостановлены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного Суда по поводу закона о люстрации.

Среди тех, кто скорее всего будет возобновлен в должности - два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича - Юрий Демин и Михаил Гаврилюк.

Юрий Демин и Михаил Гаврилюк (справа). Фото: lb.ua

Напомним, ранее суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна (ранее назначенного советником главы МВД Авакова) и замначальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Олега Кипера. Они были уволены в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации). Также им обязали выплатить в целом 1,8 млн гривен.

Также мы писали, что в должности заместителя генпрокурора Украины был восстановлен Николай Голомша. Суд также решил, что он незаконно был отстранен от должности из-за люстрации.