Страшный диагноз "злокачественное новообразование головного мозга" российской актрисе Анастасии Заворотнюк поставили еще в апреле 2019 года в Германии. После этого она была прооперирована в немецкой клинике - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Уточняется, что Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня. К тому времени ее внешний вид уже изменился не в лучшую сторону: виднелись швы на голове после трепанации и появились лишние килограммы. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, Анастасия Заворотнюк отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня актрисе стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90 пунктов), возникли сильные головные боли. Родные вызвали бригаду медиков.

По данным издания, Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Она сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль.

В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен. Это средство считается легким, и неудивительно, что Анастасии оно не помогало.

Согласно инструкции, врачи вкололи трамадол, после чего болевой синдром прошел. Давление (оно, скорее всего, возникло на фоне боли) снизилось. Кстати, повышенное давление еще было обусловлено тем, что Заворотнюк делали инъекции гормонов от опухоли. При оказании медпомощи присутствовала мама и старшая дочь, которая держала связь по телефону с мужем актрисы, Петром Чернышовым, - тот задавал вопросы врачам. Медики покинули дом Анастасии только после того, как ее самочувствие улучшилось.

Ранее "Страна" писала о том, что больная раком Анастасия Заворотнюк уже не может самостоятельно дышать.

Также мы сообщали, что по словам российского продюссера, Заворотнюк осталось жить несколько дней.