Из Национального агентства по предупреждению коррупции сообщили в полицию и НАБУ о недостоверных данных в электронных декларациях нардепа от "Батькивщины" Сергея Таруты и экс-нардепа от "Возрождения" Игоря Шкири. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Игорь Шкиря и Сергей Тарута. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию", - указывается в опубликованном сообщении.

По данным НАПК, Тарута в декларации за 2016 недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, и полученном доходе. Еще один земельный участок нардеп не задекларировал вообще. Общая сумма недостоверных сведений в декларации Таруты за 2016 составляет более 5,3 миллиона гривен.

Также сообщается, что Шкиря в декларациях за 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 годы отметил недостоверные сведения о полученном собственном доходе и доходе жены в виде заработной платы и процентов от банков.

В НАПК заявили, что он недостоверно указал стоимость транспортных средств, находящихся у него и его жены в пользовании, не задекларировал сведения о своих корпоративных правах и ряде земельных участков, которые принадлежали жене, и не указал сведения о ее финансовых обязательствах перед банком. Сумма недостоверных сведений в декларации Шкири за 2015 (исправленной) составила более 59,4 миллиона гривен, за 2016 (исправленной) – более 59,2 миллиона гривен и за 2017 год – более 64,8 миллиона.

Кроме того, по данным НАПК, неправдивые сведения в декларации председатель Белоцерковского горсовета Геннадий Дикий (за 2017 год на сумму свыше 32 миллионов гривен), секретарь Херсонского горсовета Елена Урсуленко (за 2016 год на сумму почти 7 миллионов гривен), председатель Черниговского горсовета Владислав Атрошенко (за 2016 год на сумму более 2,8 миллиона гривен), член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш (за 2016 на сумму почти 750 тысяч гривен).

Как сообщала "Страна", сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из электронных деклараций и передавал ее на сторону.

Напомним, что народным депутатам нового созыва необходимо подавать электронные декларации 1 апреля 2020 года.