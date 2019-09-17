В среду, 18 сентября, в Украине местами возможны дожди, похолодает еще на несколько градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Даже если идет атмосферный фронт, то это не значит, что дождь будет главным. Нет. Атмосфера учитывает все метеорологические нюансы, все в комплексе... Поскольку холодный воздух тяжелый, он будет давить, а Украина еще и окажется между мощным антициклоном... Hanneke и циклоном Ignaz. И вот пока эти два уважаемые атмосферные джентельмены будут бороться за зоны влияния, все, кто между ними, а это немалый кусок континентальной Европы, включая Украину, будут ощущать последствия этой борьбы - сильный, до штормового, ветер", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, "главным погодным ньюсмейкером" в Украине 18 сентября будет сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду. Стоит быть осторожными, особенно под большими деревьями, билбордами, также необходимо тщательнее выбрать место для парковки автомобиля.

Температура воздуха, по данным Диденко, ожидается на уровне +11...+15 градусов, на юге +15...+ 21 градуса, в Крыму до +25 градусов. В Киеве среда будет влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11...+13 градусов.

"Чтобы мы заранее не повесили нос от таких новостей, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода. Но пока утепляемся и кладем в карман по гламурному кирпичу - завтра холод, дождь и сильный ветер", - написала Диденко.

Скриншот, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик предупредила киевлян о падении температуры в столице до 12 градусов.

Также мы писали, что синоптики сообщили, когда в Украине начнется осеннее похолодание, это случится уже сегодня.