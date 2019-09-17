Сегодня, 17 сентября, стартует главный футбольный турнир Европы - Лига чемпионов сезона 2019/2020. Но донецкий Шахтер будет играть завтра, 18 сентября. Его соперником в первом туре будет грозный Манчестер Сити.

Но дончане уже думают и о втором матче группового турнира. 1 октября "оранжево-черные" проведут на арене "Джузеппе Меацца" в Милане матч против Аталанты (где играет Руслан Малиновский - Ред.).



Билеты на этот выездной матч можно приобрести с 20 сентября в кассах ОСК "Металлист" или на сайте клуба. Цена тикетов - 40€.



"Согласно действующему итальянскому законодательству и правилам при посещении стадионов билеты должны содержать основную информацию о болельщике (фамилия, имя, дата и место рождения, национальность, номер паспорта). Поэтому в кассах стадиона необходимо предъявить загранпаспорт, а в случае покупки билета онлайн с вами свяжется сотрудник клуба", - уточнили в пресс-службе Шахтера.