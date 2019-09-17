Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании. Об этом она заявила в комментарии "Радио Свобода".

"Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - рассказала Гонтарева.

Также бывший председатель НБУ назвала "ахинеей" слова своих оппонентов, которые предполагают, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине и опровергла информацию о том, что к поджогу авто причастен друг ее сына.

"Такую чушь даже не могу комментировать... Какой друг ?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает", - заявила Гонтарева и добавила, что не в курсе того, кто стоит за поджогом ее дома.

Бывший председатель НБУ добавила, что находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа.

"У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция", - рассказала Гонтарева.

Напомним, что Игорь Коломойский в заявил, что после пожара в доме Гонтаревой ее скорее всего не выдадут.

Также мы сообщали, что в полиции уточнили, что дом Гонтаревой подожгли не коктейлем Молотова, а ракетой.