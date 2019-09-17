Во вторник, 17 сентября, накануне игры с Манчестер Сити в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, футболисты Шахтера провели открытую тренировку. Она состоялась на базе клуба в Святошино Киевской области.

К команде уже присоединился ее наставник Луиш Каштру, который пропустил предыдущую игру "горняков" в чемпионате страны по рекомендации врачей, передает пресс-служба Шахтера.

Фото: пресс-служба Шахтера

Также на тренировке был Тайсон, получивший сильный удар по голове от Исмаили в игре с Зарей. Он вышел на пробежку в защитном шлеме.

Фото: пресс-служба Шахтера

"Горняки" были в хорошем расположении духа и активно готовились к встрече с английским чемпионом. Их прибытие в "первую столицу" Украины ожидается сегодня, около 18:00.

Фото: пресс-служба Шахтера

Стартовый свисток на ОСК "Металлист" в матче Шахтер - Манчестер Сити прозвучит в среду, 18 сентября, в 22:00.

Как сообщала "Страна", игроки Манчестер Сити прибыли в Украину 16 сентября.

Напомним, что билеты на все домашние игры Шахтера в групповом этапе Лиги Чемпионов поступили в свободную продажу.