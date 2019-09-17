На финансирование партий впроекте государственного бюджета заложено около 1 миллиарда гривен. Из них 467 миллионов гривен будут направлены на компенсацию расходов на избирательную кампанию пяти партий, прошедших в парламент. Об этом стало известно из текста документа, опубликованного на сайте Верховной Рады.

По данным Движения ЧЕСНО, в структуре расходов этих партий на избирательную кампанию от 61% до 86% составляют расходы на телерекламу. Вторая по объемам статья расходов - наружная реклама (от 9% до 20%). Именно эти расходы парламентским партиям и будут компенсированы. Сумма компенсации зависит от официальной суммы расходов на кампанию: сколько партии потратили - столько и вернут из бюджета.

Таким образом, самую большую компенсацию получит партия "Слуга народа", а наименьшую - ОПЗЖ.

Также в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 567 миллионов гривен на финансирование уставной деятельности всех 11 партий, которые набрали от 2% голосов избирателей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде в первом чтении приняли реформу НАПК и отменили госфинансирование партий, не набравших 5%.

Также мы сообщали, что в НАПК приняли решение о госфинансировании 11 партий.