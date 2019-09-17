В ночь с понедельника на вторник, 17 сентября, в Киеве пьяный работник СТО на машине клиента устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает "Информатор".

Автомобиль Chevrolet Volt, который подозрительно ехал по проезжей части, около 03:00 полицейские заметили на Амурской площади, он выехал с улицы Михаила Максимовича. Патрульные попытались остановить машину, но водитель проигнорировал их требование и свернул во дворы.

Через некоторое время водитель Volt выехал на улицу Бурмистенка, а с нее на Васильковскую и продолжил движение в сторону станции метро "Васильковская". Рядом с машиной оказался микроавтобус Peugeot Boxer, который ехал в том же направлении. На подъезде к перекрестку с улицей Жуковского Chevrolet резко начал поворачивать и врезался в Peugeot.

От удара обе машины вылетели за пределы проезжей части на тротуар. Это случилось спустя 10 минут после начала погони. В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские задержали водителя. Оказалось, что у него в крови 1,43 промилле алкоголя, что больше чем в 7 раз больше нормы.

Также водитель Chevrolet рассказал патрульным, что данный автомобиль ему не принадлежит. Он работает на СТО неподалеку и эту машину привезли на ремонт. На мужчину были составлены административные материалы, а машина эвакуирована. Подробности случившегося выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: YouTube/ informator.ua

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