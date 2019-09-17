Продолжается скандал с сотрудником "Громадського ТВ" Богданом Кутеповым, который призвал избивать журналистов, в том числе из "Страны". Такое заявление он сделал в своем Facebook во время пресс-конференции выданных Россией заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

После этого редакция "Громадського" осудила поведение своего сотрудника. И заявила, что соберет по этому поводу совет, который пока еще не собирался, хотя с момента инцидента прошла уже неделя.

А "Страна" обратилась с заявлением в Национальную полицию, и против Кутепова завели производство по статье №171 часть 1 ("препятствование законной деятельности журналиста").

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз@ть сами журналисты. А журналисток – журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа Страны.юа – беспощадно пиз@ть. С – Саморегуляция", – написал тогда Кутепов.

Что интересно, даже после нашего заявления в полицию, Кутепов, как бы издеваясь и бравируя своей позицией, начал снова призывать "п@дить" "не таких" журналистов.

"Страна" изучила, что писал скандальный журналист после своего призыва

Что еще заявлял Кутепов

После разразившегося скандала журналист сначала заявил, что не то имел в виду, обновив первоначальный пост:

"В переводе на цивилизованный язык: я возмущен ситуацией, которая сложилась в украинской журналистике в целом. Этот пост не является призывом к физическому насилию и отражает только мое собственное мнение и (как и остальных моих публикаций типа "Аваков – черт!") Очевидно противоречит принципам и ценностям организации, где я работаю и которую я люблю. Любовь зла))".

Однако потом он повторил в комментарии к своему посту "вас желательно п**дить" в ответ заместителю главного редактора "Страны" Светлане Крюковой.

После этого "Страна" подала заявление об угрозах в Нацполицию.

На следующий день Кутепов возмутился, что его пост начали обсуждать в СМИ: "Эта история о том, как обычный фейсбучный пост прошел через СтрануЮА, сливные бачки типа Главреда, ватных блоггеров, а затем по цепочке: Шарий, Комсомолка и наконец по классике - шоу на РусскоеТВ. И превратился в призыв "преследовать и сжигать в концлагерях".

И после этого кто-то скажет, шо таких "журналистов" не надо пиз ** ть? Но лучше пусть их пи **ят другие журналисты, чтобы не ныли, шо это наступление на свободу слова. Своим своих нельзя".

Еще через день Кутепов снова опубликовал пост со словами: "П**ть нещадно!"

13 сентября в Фейсбуке Кутепова появился очередной пост, в котором он заявил, что желающих бить "неугодных" журналистов слишком много, и снова оскорбил их:

"Коллеги по профессии! Вынужден объявить о временной паузе в приеме заявок на вступление в наш журналистский карательный отряд. Поражен вашей активностью. Желающих беспощадно п** дить пропагандистов типа крюковых, головановых, гужв, влащенок, шариев и другой подобной п ** доты, которая работает на врага под видом журналистов, оказалось так много, что наш движ просто не успевает эти заявки обрабатывать. Всем, кто присоединился, спасибо. Чистите оружие и ждите сигнала от штаба. Дадим взбучку кремлевским медведчучатам".

Вчера журналист в очередной раз написал столько полюбившийся ему тезис: "Пропагандистов и лжецов - нещадно!"

И, наконец, сегодня Кутепов опубликовал очередной пост, в котором снова повторил ту же самую фразу-призыв. Причем уже в компании однодумцев.

Он опубликовал фото спортивных молодых людей, которые, по словам Кутепова, искали, где редакция "Страны".

"Иду по Подолу, подходят какие-то спортивные ребята. Я сгруппировался - может, думаю, которые там недобитки-ньюзвановцы недолюстрованые - нет. Обменялись характерными для таких молодчиков дружественными жестами. Спрашивают: это ты предлагал инновационные технологии по самоочищению журналистов? - Я, - говорю. - Только метод этот состоит в том, чтобы не Вы, не мусора и не политики, а сами журналисты беспощадно п**дили паршивых овец из своего сообщества: медведчучат-пропагандистов, которые в личине журналистов работают на врага. А они говорят: так мы же как раз коллеги твои. И бейджи показывают из 24-го канала, из Радио Свобода, из ВВС. Попросили меня сфотографироваться с ними, не мог отказать. А напоследок еще спросили как пройти в редакцию СтранаЮА. А я долго смотрел им вслед и думал: таки правильно сказал вчера Андрей Богдан с Офиса президента: саморегуляция, самоочищения. Беспощадно п ** дить. Сами свою гниль вычистим. Есть ли будущее у украинской журналистики".

При этом в комментариях представитель Радио Свобода уличила Кутепова во лжи, заявив, что сотрудников издания на фото нет. Ответ журналиста: "Это же шутка".

Зато на фото, как оказалось, присутствуют представители националистической организации С14 либо близкие к ним люди. Судя по приметным татуировкам одного из фигурантов фото, среди которых видно свастику, он мог присутствовать при атаке националистов на сеть супермаркетов "Мегамаркет" в Киеве в мае этого года.

А учитывая, что эти люди, если верить Кутепову, спрашивали как пройти в редакцию, это можно трактовать и как угроза нападения на "Страну".

Также сегодня Кутепов оставил комментарий под постом Натальи Лигачевой о "засилье кремлевских СМИ в Украине", в котором снова прямо призывает бить журналистов (употребляя уже именно это слово, которое не подразумевает иных толкований).

"Либералы разжигают, нацисты нападают"

В соцсетях отреагировали на сегодняшние высказывания Кутепова. Журналист Андрей Манчук считает, что это "фантомные боли" эпохи Порошенко, и дальше люди, допускающие травлю коллег, будут маргинализироваться.

При этом он отметил, что на призыв Кутепова не откликнулись обычные журналисты, зато с охотов ответили ультраправые с наколками-свастиками.

"Журналист "Громадського" Кутепов, который призывал избивать оппозиционных журналистов, многозначительно опубликовал фотографию своих друзей - а среди них внезапно оказались матерые киевские боны со свастическими наколками.

Это хорошо показывает, насколько "невинными" являются такого рода призывы. Да, сам Кутепов никого не побъет - но этим есть кому заниматься в стране "нечуваної свободи слова". Либералы разжигают ненависть, нацисты нападают на людей - и этот правый тандем прекрасно работает со времен победы Евромайдана.

Впрочем, есть и положительные новости. На Кутепова все же завели дело - да и в целом националистические "журналисты" уже не чувствуют себя так вольготно, как при царе Петре. Наташа Влащенко написала сегодня хороший пост о грантоедке Лигачевой, которая пять лет зарабатывала на идеологической травле своих коллег - и очень точно назвала ее "матерью украинского медиадоноса". Наступят времена, когда доносительство и разжигание ненависти, которые являются в журналистской среде признаком хорошего тона, станут позорным пятном на биографии представителей этой выморочной тусовки.

Этому способствует распространение правдивой информации о ситуации со свободой слова, которую рассказывают сегодня на варшавской конференции ОБСЕ Дмитрий Василец, Игорь Гужва, Руслан Коцаба".