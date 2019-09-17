В селе Гореничи Киевской области, на месте пожара дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, в ходе следствия найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств. Они переданы в криминалистическую лабораторию и уже изучаются. Камеры на месте происшествия зафиксировали одного человека.

Об этом заявил руководитель отдела по коммуникациям полиции Киевской области Николай Жукович. Его цитирует Интерфакс-Украина.

Также он опроверг данные о "коктейле Молотова" как средстве поджога. "Не было такого коктейля Молотова - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа".

"Возможно, военная (ракета – Ред.), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - добавил Жукович. Другие найденные вещественные доказательства он озвучить отказался.

При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара. "Мы не исключаем и версию даже и короткого замыкания. Возможно", - сказал он.

Спикер Киевской областной полиции рассказал, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые смогут помочь правоохранителям установить личность человека, который может быть причастен к поджогу. "Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда на территории незаконное… На камеру пока попал один человек", - сказал Жукович.

Как сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи под Киевом был сожжен ночью в результате поджога. "Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить", – заявила она.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Мы разбирались, почему пылают машины и особняки Валерии Гонтаревой.

Экс-банкирша сейчас проживает в Лондоне. В Украине против нее расследуется ряд уголовных дел, в которых фигурирует и экс-президент Петр Порошенко. Поэтому сама Гонтарева связывает инциденты с давлением на нее.

А вот оппоненты экс-главы НБУ говорят, что это может быть провокация с целью получения политического убежища в Британии. Кстати, сама Гонтарева уже допустила, что может обратиться к властям Туманного Альбиона с такой просьбой.

Напомним, что 12 сентября в другом ее доме проводили обыски. А 5 сентября в самом центре Киева на Владимирской улице сгорел автомобиль Audi А7. На нем ездил старший сын бывшей главы НБУ Антон. А записано авто на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева (в девичестве - Томашевская).

Тогда мы разбирались, как ЧП вокруг Гонтаревой могут помешать ее экстрадиции в Украину.