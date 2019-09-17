Facebook разоблачил деятельность крупной "фабрики троллей" в Украине, компания потратила на рекламу в соцсетях порядка $1,6 миллионов. Об этом пишет Liga.Tech.

Сообщается, что всего Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. Вместе у них было около 4,2 млн подписчиков. Примерно 400 000 аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

Глава политики по кибербезопасности соцсети Натаниель Глейхер сообщил, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. А в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.

Скриншоты: newsroom.fb.com

Отметим, что указанные сайты, на которые направляли пользователей страницы "фабрики троллей", являются лидерами рейтинга Вigmir.net украинских СМИ последних месяцев. Знай.ua и Politeka - на первых позициях, Hyser - в ТОП-10.

Уточняется, что PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес. По словам Глейхера, фирма работала с различными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика. Также в Facebook уточняют, что разоблаченная украинская "фабрика троллей" не имеет связи с внешним миром и не является частью информационной войны со стороны России.

Также Глейхер сообщил, что в ходе расследования удалось установить, что удалённые аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico, офис которого, предположительно, расположен в Киеве. Данных в открытых источниках о нем фактически нет.

Журналисты выяснили, что на Work.ua указано, что в Pragmatico, которая занимается рекламой, PR, маркетингом, работает от 10 до 50 человек. В некоторых СМИ в конце 2018 года была размещена публикация "PR во время войны", автором которой указывался директор Pragmatico Валерий Савчук.

В одном из резюме на Jobs.ua соискатель указал, что он до августа 2019 года занимался формированием медийного образа, созданием положительного имиджа и поддержкой репутации заказчика в соцсетях. На страничке в Facebook у самой Pragmaticо указано, что она специализируется на защите репутации в социальных сетях, создании и продвижении персональных брендов.

О работе одноименного агентства в июле написал большой пост одесский блогер Александр Коваленко. Он писал о Pragmatico, как о фабрике троллей, которые в ходе выборов выполняло заказы по дискредитации кандидатов. В посте блогера идет речь якобы о "заказе" кандидата Игоря Смешко оппонентом.

"...в составе тролль-групп молодые люди 20-30 лет работающие в три смены, каждая из 10 человек. Месячная зарплата одного тролля составляет около 9 тыс гривен", - писал Коваленко, уточняя что "норма" дневной смены - 300 комментариев, ночной – 200 комментариев.

Напомним, Facebook заблокировал паблик об украинском языке с полумиллионом подписчиков.

Также мы писали, что в Facebook признались, что прослушивали разговоры пользователей в массовом порядке.